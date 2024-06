Cantù, risse in piazza: altri sette denunciati

Cantù (Como) – Altri sette nomi si sono aggiunti all’elenco dei giovani coinvolti nelle risse che, da alcune settimane, si stanno ripetendo con sempre maggiore frequenza in centro a Cantù. Gli ultimi sono cinque minorenni e due maggiorenni, sia italiani che di origine straniera, indagati per concorso in rissa e lesioni personali aggravate. Le denunce, in questo caso a piede libero, sono il risultato delle indagini e delle identificazioni svolte da polizia locale e carabinieri di Cantù.

In particolare, le accuse riguardano la rissa avvenuta l’11 maggio alle 4 del mattino in Piazza Garibaldi, dove erano intervenute le pattuglie della Tenenza di Mariano Comense e della Stazione di Fino Mornasco, per sedare una rissa che stava coinvolgendo una ventina di ragazzi, alcuni armati di bottiglie di vetro.

L’altro episodio riguarda invece la rissa scoppiata il 19 maggio in via Milano, alle 3.30 del mattino, dove erano intervenuti i Carabinieri di Lurago d’ Erba e il Radiomobile. Ascoltando le testimonianze e visionando le immagini riprese da telecamere o dai altri video disponibili, polizia locale e carabinieri sono risaliti ai nomi di setti giovani, ritenuti coinvolti nei due episodi: si tratta di ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni, quasi tutti già noti o con precedenti di polizia, quattro dei quali hanno partecipato a entrambe le risse. In quella di piazza Garibaldi, erano stati gravemente feriti un canturino di 22 anni, colpito al volto dal lancio di una bottiglia di vetro, e un trentaquattrenne, ferito all’addome sempre con una bottiglia rotta.

Anche il 19 maggio in via Milano, era stato ferito all’addome con le stesse modalità un ragazzo di 24 anni. A inizio giugno, sempre in piazza Garibaldi, era avvenuto l’episodio più grave, quando tre persone erano state accoltellate da quattro giovani - tre ragazzi minorenni, studenti canturini di 14, 16 e 17 anni, e un maggiorenne, sempre di Cantù – che in quel caso erano stati arrestati. Infine l’ultimo identico episodio, avvenuto lo scorso fine settimana, sempre nei pressi di piazza Garibaldi, quando due ragazzi e una ragazza erano stati aggrediti da altri soggetti presenti sulla piazza: uno di loro era finito in ospedale con una grave ferita da taglio a un braccio.