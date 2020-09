Cantù (Como), 2 settembre 2020 - E' stato arrestato con l'accusa di aver indotto una minorenne ad avere un rapporto sessuale a pagamento con lui un trentacinquenne residente in città fermato dalla polizia locale di Cantù. I fatti risalgono alla tarda serata di giovedì 27 agosto quando una pattuglia di servizio in città è stata fermata da un gruppo di ragazzi in via San Giuseppe che si sbracciavano per attirare l'attenzione degli agenti. I ragazzi, tutti giovanissimi, erano preoccupati perché un uomo aveva indotto una loro amica a salire sulla auto e attraverso i social avevano appreso che aveva tentato di avere un rapporto sessuale con lei, ma la ragazza si era rifiutata.

Gli agenti della polizia locale si sono immediatamente allertati per rintracciare l'auto e l'hanno inseguita e fermata poco dopo. La ragazza in stato choc ha spiegato che conosceva di vista il trentacinquenne e per questo aveva accettato di salire sull'auto per prendere un passaggio, ma che l'uomo l'aveva portata in una zona appartata vicino alle scuole di Figino Serenza e l'aveva molestata tentando di baciarla e palpeggiarla, proponendole di avere un rapporto sessuale con lui.

L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale con l'aggravante dell'età della vittima che era minorenne, il pubblico ministero del Tribunale di Como ha disposto per il trentacinquenne la detenzione in carcere, ma dopo l'interrogatorio di garanzia ha rivisto il reato nei suoi confronti qualificandolo come prostituzione minorile.