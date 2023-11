Incidente a Cantù: 47enne ferita dopo il ribaltamento

Cantù (Como), 11 novembre 2023 - Si è ribaltata alla guida della sua auto in seguito a uno scontro con un’altra utilitaria una donna di 47 anni, soccorsa questa mattina in via dell’Artigianato a Cantù. In seguito all’urto la sua auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata e per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Cantù.

La donna insieme all’altra automobilista, di 59 anni, è stata portata in ambulanza all’ospedale di Erba ma le sue condizioni non destano preoccupazione. La strada è rimasta interrotta per oltre un’ora per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dopo il recupero dei due mezzi coinvolti.