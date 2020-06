Cantù (Como), 6 giugno 2020 - C'è voluto l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco intervenute nel cuore della notte per spegnere l'incendio che ha distrutto un furgone parcheggiato sotto una tettoia nel cortile di una casa, in via Salveregina. Le fiamme sono divampate alle 4.25 e a dare l'allarme sono stati i residenti preoccupati che l'incendio potesse raggiungere l'abitazione.

I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 6 del mattino per mettere in sicurezza l'area. Per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati, ma si indaga per stabilire il furgone è stato incendiato dolosamente oppure ha preso fuoco a causa di un cortocircuito.