Cantù, è ai domiciliari ma non rinuncia alla vita sociale e viene trovato 5 volte in giro: in carcere

Un pregiudicato italiano di 40 anni è stato arrestato e condotto in carcere perché ha violato, per cinque volte, gli arresti domiciliari a cui era sottoposto dallo scorso dicembre. L’uomo, accusato di rapina, non ha voluto rinunciare alla vita sociale ed è evaso dalla sua abitazione in cinque diverse occasioni: quattro volte era stato arrestato, un’altra denunciato.

È successo a Cantù, in provincia di Como. Il quarantenne, originario di Novedrate, era stato giudicato con rito direttissimo e fino ad ora era sempre stata disposta la prosecuzione della misura cautelare ai domiciliari. Ma dopo l’ennesima evasione, la richiesta di aggravamento inoltrata dai carabinieri di Cantù è stata accolta dal tribunale di Como, che oggi ha disposto il trasferimento dell’uomo in carcere.