Cantù, chiuso per 15 giorni il Wild Street Bar

Cantù, 3 agosto 2024 - Sospensione della licenza per quindici giorni al Wild Street Bar di piazza Garibaldi a Cantù. La decisione, presa dal Questore di Como, Marco Calí, rientra nelle azioni di contrasto alla "mala movida", che da mesi coinvolge il centro canturino, in cui si sono svolti diversi episodi di violenza.

La sospensione del locale è stata motivata da quanto emerso da indagini condotte dalla Squadra Mobile di Como, sfociate nell’arresto di un italiano per spaccio di droga. In quell’occasione era emerso che il locale era divenuto la base per l’attività illecita dello spacciatore.

È inoltre emerso che il Wild Street Bar era frequentato da numerosi individui con precedenti di polizia, qualificandosi quindi come un pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica. I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura hanno svolto gli ulteriori accertamenti che hanno portato all’emissione provvedimento.