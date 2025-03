Cani bagnini. Premiato il Ceresio

I cani non salvano la vita solo agli sciatori che rimangono sepolti sotto la neve, sul Ceresio nelle ultime estati sono stati impiegati con successo anche come bagnini, per riportare a riva i bagnanti in difficoltà. Per questo Sics Lombardia, la Scuola italiana cani di salvataggio, ha deciso di premiare l’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla per aver integrato le squadre di cani nel sistema di vigilanza del lago. "Un riconoscimento che premia un modello di sicurezza all’avanguardia – ha dichiarato il presidente Massimo Mastromarino, che ha ritirato il riconoscimento al Palazzo Vecchio di Firenze insieme al direttore Maurizio Tumbiolo –. Il Ceresio è un lago che investe sulla tutela di chi lo vive e l’impiego delle unità cinofile ne rafforza ulteriormente la vigilanza. Il servizio, introdotto negli ultimi anni, ha riscosso grande consenso tra operatori e cittadini, grazie al prezioso contributo degli amici a quattro zampe".

Grazie a questa sinergia, le motovedette dell’ente regionale perlustrano il territorio accompagnate dai cani di salvataggio, intervenendo in caso di emergenza. Questi interventi, come sempre, si rivelano fondamentali per salvare la vita dei bagnanti che, per vari motivi, si trovano in difficoltà in acqua. La Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics) è associazione di volontari attiva in circa 30 spiagge italiane. Fondata nel 1988 da Ferruccio Pilenga, la scuola conta oggi più di 350 cani bagnino, tra Golden Retriver, Terranova e Labrador. Sono cani con peso medio superiore a 30 chili e dalle spiccate doti da nuotatori. La Scuola Italiana Cani Salvataggio effettua corsi per cani e conduttori. L’addestramento dura circa 18 mesi, al termine del quale viene rilasciato una brevetto con valore nazionale. Ro.Can.