Camera di commercio. Ezio Vergani nominato presidente

Toccherà a un imprenditore lecchese, Ezio Vergani l’ex presidente di Confindustria Lecco, l’onore di guidare la Camera di Commercio che fa riferimento alle due province. A sancirlo il passo indietro annunciato dall’attuale numero uno, il comasco Marco Galimberti che ha espresso l’intenzione di non ricandidarsi per un secondo mandato. "Ho deciso di non ricandidarmi alla presidenza della Camera di Commercio di Como e Lecco – ha spiegato il presidente –. L’impegno di questi 5 anni è stato importante, ora tornerò a occuparmi della mia azienda. L’auspicio è che si continui a lavorare in un’ottica unitaria". R.C.