Cambiavaluta derubata. Ladri subito bloccati

rCOMO

Sono bastati un po’ di dimestichezza e uno stratagemma quasi invisibile, per derubare di 360 euro la titolare di un negozio di cambio valuta e info point in via Milano. Gli autori, arrestati domenica pomeriggio dalla Squadra Volante di Como, sono due rumeni di 29 e 39 anni, Cristofon e Segher Vasile Bancuta, entrambi con precedenti di polizia e numerosi alias. Gli agenti li hanno visti e fermati nella zona di viale Innocenzo, a bordo di una Skoda che ha tentato di allontanarsi, prima ancora che al centralino arrivasse la segnalazione del furto. Fermati e controllati, sono stati trovati in possesso di numerose banconote da 50, 10 e 5 euro, per un totale di 2240 euro, di cui non hanno saputo giustificare il possesso e la provenienza. Nel frattempo la centrale operativa della Questura, ha ricevuto la richiesta di intervento da parte della titolare del negozio di via Milano, dove era stato appena commesso un furto con destrezza di denaro, con il metodo del cambio delle banconote: due uomini avevano chiesto il cambio di banconote di piccolo taglio con banconote di grosso taglio, e nel maneggiare il denaro, uno dei due aveva sottratto 360 euro in contanti. Un ammanco di cui la commerciante si è resa conto solo dopo che i sedicenti clienti si erano allontanati. Una volta ricostruiti i fatti, e riconosciuti e due uomini che nel frattempo erano stati portati in Questura, ripresi anche dalle telecamere installate all’interno del negozio, gli agenti hanno proceduto con l’arresto e il processo per direttissimo che si è svolto ieri mattina. Il denaro sottratto è stato restituito alla commerciante, il resto dei contanti sono stati sequestrati. Pa.Pi.