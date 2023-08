“Calici di stelle” Un brindisi per 1.400 ospiti

L’enoturismo cresce e la Valtellina ha tutte gli atout per farsi sempre più amare. Si è conclusa nel migliore dei modi, con Calici di Stelle edizione 26, la settimana di appuntamenti dedicata al Nebbiolo delle Alpi. Tre eventi dove i vini di Valtellina hanno incontrato la cucina di montagna in tutte le sue sfumature, intercettando tra degustazioni, assaggi, passeggiate e cene un folto gruppo di appassionati e wine lovers. Un’edizione dedicata a scoprire le vie e i palazzi storici di Sondrio, trasformati per una settimana in luoghi di incontro dove ribadire che il vino è bellezza, buon gusto e cultura. Calici d’Autore, Aspettando Calici di Stelle e Stelle nei Calici hanno registrato il tutto esaurito già in fase di prenotazione; la serata del 10 agosto si è confermata l’appuntamento imperdibile dell’estate valtellinese registrando oltre 1.400 presenze. "Mai come quest’anno - sottolinea Andrea Gandossini direttore Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina - abbiamo registrato parecchio entusiasmo già nelle settimane precedenti agli eventi, osservando una nutrita presenza di ospiti da fuori provincia rispetto alle precedenti edizioni. Auspichiamo che Wine Festival possa divenire la kermesse di riferimento aiutando la città di Sondrio a trasformarsi davvero in città turistica".