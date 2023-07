Hartono scrive a tifosi e cittadini: il Sinigaglia sarà un simbolo di tutti i comaschi

Como, 4 luglio 2023 – Anche se vive stabilmente in Indonesia, dove insieme al fratello Michael Bambang cura gli interessi di famiglia e un patrimonio stimato in 45 miliardi di dollari, Robert Budi Hartono ha il cuore che batte a Como e in questi giorni ha voluto farlo sapere agli abitanti, impegnandosi a portare nella massima serie la squadra cittadina, di cui è proprietario dall’aprile del 2019. Dopo la serie B, il prossimo obiettivo degli Hartono è la serie A, indispensabile per permettere spiccare il volo al progetto di creare una media company attorno alla società sportiva.

“Cara famiglia del Como è un onore per me e per il nostro gruppo ricevere la vostra fiducia per gestire e sviluppare il futuro del nostro orgoglioso club – si legge nella lettera indirizzata in questi giorni ai tifosi biancoblu e a tutti gli abitanti della città, visto che il futuro della società passa anche attraverso la sistemazione del Sinigaglia –. Con l’inizio di una nuova stagione di Serie B, siamo più che fiduciosi. Vedere il nostro club raggiungere nuove vette è un sogno che tutti condividiamo. Per contribuire a realizzare questo sogno, abbiamo scelto di aumentare in modo sostanziale i nostri investimenti. Si tratta di un impegno tangibile per costruire una squadra pronta alla vittoria e pronta ad affrontare la lotta per la promozione".

Una visione che va "oltre il campo" come ha tenuto a precisare Hartono, che intende fare del Como un "marchio riconosciuto a livello internazionale".

All’interno del progetto rientra anche la riqualificazione dello stadio Sinigaglia. "Sono entusiasta della collaborazione con il Comune per la riqualificazione del nostro stadio. Con l’aiuto di tre dei migliori consulenti di stadi al mondo, stiamo scolpendo uno spazio che non è solo un altro stadio, ma un simbolo dei comaschi, dei nostri tifosi e della nostra città". Il riferimento è a tre studi di progettazione internazionali: Elevate, Legends e Img Stadia, che si sono occupati, tra l’altro, dell’Ajax Arena di Amsterdam, ribattezzata Cruijjf Arena, del nuovo stadio del Tottenham, dell’Everton, la ristrutturazione del Bernabeu.

Per il Calcio Como dovrebbero bastare 15mila posti a sedere, considerando il bacino dei tifosi, anche se il club dovesse tornare a essere una delle "provinciali" d’eccellenza della Serie A, come nel 2002-2003.