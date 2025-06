Aggredisce la madre e pesta il fratello: denunciato

Ha aggredito la madre e picchiato il fratello intervenuto per difenderla. Un ragazzo di 23 anni di origine tunisina, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate dalla Squadra Volante, intervenuta martedì mattina in un’abitazione della zona sud di Como, dove era stata segnalata dal 118 una furiosa lite tra due ragazzi. I poliziotti si sono trovati davanti a persone già note per fatti analoghi avvenuti in passato, e hanno ricostruito quanto accaduto in quest’ultima occasione. Il ragazzo avrebbe aggredito verbalmente e con parole pesanti la madre, difesa dal figlio minore di 15 anni, che a sua volta è stato colpito dal fratello. Entrambi i ragazzi avevano escoriazioni al volto e sulle braccia, ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale dopo essere stati medicati. A carico del più grande, portato in Questura, sono emersi precedenti episodi di violenze contro la madre e i familiari, ma anche della ex compagna. Aveva inoltre in sospeso la notifica di un Dacur, emesso dal questore a febbraio, quando era stato ritenuto uno degli aggressori di un turista finlandese. Pa.Pi.