Como, cade in bici e non riesce più a respirare: recuperato dai vigili del fuoco

Como, 27 marzo 2025 – E’ stato salvato dai vigili del fuoco, dopo essere caduto in bicicletta e andando incontro a problemi respiratori che non gli consentivano di ripartire.

L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto in tarda mattinata in via per Bronno a Como, nella Spina Verde a ridosso del confine con San Fermo della Battaglia. L’uomo, 37 anni, ha chiamato i soccorsi spiegando di aver perso il controllo della bicicletta, lamentando appunto difficoltà respiratorie. La squadra dei vigili del fuoco ha dato supporto al personale sanitario del 118, per il recupero del ciclista, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.