Cade e muore a due passi da casa. L’ipotesi: caduta dal montacarichi

I soccorritori del 118 hanno cercato di rianimarla, ma le ferite rimediate dalla donna durante la caduta erano troppo gravi. Ginevra De Brasi, 82 anni di Cabiate, è morta giovedì sera a pochi passi dalla sua abitazione, dopo essere precipitata da un montacarichi artigianale. È infatti questa l’ipotesi più probabile al momento.

I carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, al loro arrivo in via Vittorio Emanuele, dove è avvenuto il tragico incidente, hanno trovato personale medico e infermieristico che stava cercando di salvare la donna, chiamati dai familiari poco prima. Fin da subito, il tentativo di comprendere cosa fosse accaduto ha portato a ricostruire che la donna con ogni probabilità era salita su un ascensore montacarichi che sarebbe stato realizzato artigianalmente dai familiari, collocato a ridosso di un’abitazione accanto alla sua, al momento disabitata ma sempre di proprietà, per mettere in comunicazione il locale seminterrato con un appartamento in ristrutturazione al primo piano dello stesso stabile.

La Procura di Como ha aperto un fascicolo di indagine, con l’ipotesi di omicidio colposo contro ignoti, per poter fare tutti gli accertamenti necessari, a partire dall’esame autoptico. Per questo il magistrato di turno, Giuseppe Rose, ha disposto il trasferimento della salma all’ospedale Sant’Anna, in attesa di assegnare lunedì l’incarico al medico legale. Altri accertamenti che probabilmente saranno svolti già nei prossimi giorni, atti dovuti in questi casi, per capire se effettivamente quanto accaduto è compatibile con una caduta dal montacarichi ipotizzata.

Pa.Pi.