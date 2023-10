Bulgarograsso, auto a fuoco vicino alle abitazioni

Bulgarograsso (Como), 17 ottobre 2023 – Auto a fuoco oggi alle 9.30 a Bulgarograsso in via Rossini, dove i vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile sono intervenuti per domare le fiamme del veicolo, fermo in mezzo alla strada a poca distanza dall’ingresso di alcune abitazioni.

Nessuno è rimasto ferito, ma durante le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona attorno all’auto, la circolazione stradale è stata momentaneamente sospesa. Non sono note le cause del rogo, che tuttavia, secondo le modalità e una prima valutazione, sembrerebbero accidentali e riconducibili a un problema elettrico.