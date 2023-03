Brutto atterraggio per il parapendio

È atterrato bruscamente in mezzo ai rovi per evitare di andare lungo e planare in mezzo alla vicina Statale 36 Milano – Lecco. Un pilota di volo a vela di 39 anni, originario dello Sri Lanka, è decollato con il parapapendio dal monte Cornizzolo. Ha calcolato male velocità e traiettoria e ha dovuto così compiere un schianto controllato in mezzo a rovi e sterpi in un campo di Suello. È stato soccorso dai sanitari di Areu, i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. Ha riportati trarmi alla schiena, al fondoschiena e ad una gamba.