Brucia il tetto. Abitazione dichiarata inagibile

È stata dichiarata inagibile l’abitazione di via Tito Speri a Cantù, dove domenica sera si è sviluppato un incendio che ha distrutto un centinaio di metri quadrati di tetto, sembrerebbe a causa di un problema alla canna fumaria. Per domare il rogo sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco dalle sedi di Cantù, Lomazzo e Como, che hanno cercato di contenere le fiamme. Le due persone anziane residenti al piano terra sono state allontanate a titolo precauzionale, anche se le fiamme non sono arrivate fino alla loro abitazione.