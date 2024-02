Bregnano, finisce fuori strada con l'auto: in ospedale una donna di 77 anni

Bregnano, 11 febbraio 2024 – E’ stato probabilmente un malore della conducente, una donna di 77 anni, a causare l’incidente avvenuto oggi poco dopo le 15 a Bregnano, in via Milano all’altezza dell’incrocio con via Libero Grassi. L’auto, una Ford Ka, è uscita di strada mentre percorreva un tratto rettilineo, ribaltandosi su un lato e distruggendosi nella parte anteriore e sulla fiancata destra. All’interno la conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo, ed è stata liberata dai vigili del fuoco, intervenuti assieme ai soccorritori del 118. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri ma, davanti alla dinamica alla perdita di controllo dell’auto su un tratto di strada dritto, senza il coinvolgimento di altri veicoli, è stato ipotizzato il malore.