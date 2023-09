Bizzarone, aggressioni e liti in discoteca: Roncaccio chiuso per un mese

Bizzarone, 15 settembre 2023 – Su richiesta dei carabinieri di Faloppio, il Questore di Como ha disposto la chiusura per 30 giorni della discoteca Roncaccio di Bizza rone, noto e storico locale che richiama, ogni fine settimana, centinaia di giovani provenienti da tutta la provincia e dalla Svizzera. È stato infatti accertato che in più occasioni si sono verificate violente liti tra i clienti, o con personale della sicurezza: l’ultima una settimana fa, quando sono stati accoltellati due buttafuori. “Una durata così lunga del provvedimento – spiega la Questura - si è resa necessaria a causa delle gravi situazioni verificatesi nella discoteca, nella convinzione che solo una chiusura prolungata possa raggiungere quell'effetto dissuasivo per ripristinare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché porre i gestori del locale in condizione di introdurre nuove misure organizzative per la conduzione dell’attività volte a mitigare entro limiti fisiologici le criticità evidenziate”.