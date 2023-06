"Bisogna rivedere il Pgt" Sos dagli ambientalisti

Chiedono al sindaco Mauro Caprani di rivedere il Pgt e azzerare il consumo di suolo i volontari del Circolo ambiente "Ilaria Alpi", per ridurre i pericoli legati al rischio idrogeologico. "In termini generali il territorio erbese è certamente a forte rischio per quanto riguarda sia la possibile franosità delle aree prossime alle pendici della montagna, sia per il rischio alluvionale dell’intera Piana d’Erba e delle zone vicine ai torrenti - spiega il presidente del Circolo ambiente, Roberto Fumagalli - Noi abbiamo più volte chiesto alle passate e all’attuale amministrazione comunale di Erba, una radicale modifica delle scelte urbanistiche, che devono prevedere necessariamente l’azzeramento di nuovo consumo di suolo su aree verdi. Questo, appunto, per evitare anche ulteriori rischi causati dalle nuove costruzioni che, impermeabilizzando il suolo naturale, impediscono il normale deflusso delle acque nel sottosuolo, aumentando il rischio per gli edifici esistenti e quindi per la popolazione".

R.C.