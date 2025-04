Birra artigianale, street food e musica dal vivo sono gli ingredienti del Brianza Beer Festival che si conclude oggi a Mariano Comense. L’evento, organizzato da Pro Loco, Paneliquido, Mondovisione e BBF - Brianza Beer Festival, si svolgerà dalle 16 alle 22 al Palatenda di Mariano Comense, in via Don Sturzo 48. Il pubblico potrà degustare birre di 16 birrifici artigianali, ciascuno con una selezione curata delle proprie creazioni. L’ingresso è gratuito. Per le degustazioni, sarà possibile scegliere tra il classico bicchiere monouso o il bicchiere Paneliquido in policarbonato riutilizzabile, che resterà ai partecipanti.