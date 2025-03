Nell’ultimo anno la Sezione Operativa dell’Agenzia delle Dogane di Ponte Chiasso, ha svolto accertamenti doganali in collaborazione con la Svizzera. Molti beni, spesso di lusso, sono stati introdotti in Italia illegalmente. Sono state emesse contestazioni che hanno generato un incasso pari a 290mila euro per violazioni valutarie e 780mila euro.