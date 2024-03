Como, inaugurato il nuovo campo da calcio del carcere Bassone: testimonial Zambrotta e Vierchowod

Como, 20 marzo 2024 – È stato inaugurato questa mattina, all’interno del carcere Bassone di Como, il nuovo campo da calcio, con testimonial i campioni del mondo Gianluca Zambrotta, che ha vinto la coppa nel 2006 e Pietro Vierchowod, nella nazionale del titolo in Spagna nel 1982.

Finanziato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è realizzato in erba sintetica, che ha preso il posto della precedente copertura, ormai accidentata e inadeguata a un uso costante.

Il campo rinnovato affianca il “percorso vita”, attivo da alcuni mesi negli stessi spazi all’aperto. “La realizzazione di strutture sportive per gli ospiti del carcere – ha detto il direttore, Fabrizio Rinaldi - è fondamentale per il processo di recupero dei detenuti. Si tratta di uno sforzo significativo, reso possibile dalla determinazione della direzione e dagli operatori penitenziari”.

"Con la creazione di spazi all'aperto, si riconosce l'esercizio fisico come un elemento importante per contrastare gli effetti dannosi dell'inattività durante la reclusione”. La cerimonia è stata seguita da un torneo a squadre tra detenuti e un gruppo di calciatori non professionisti, di cui faceva parte Vierchowod.