Barren Forest. La mostra a Villa Greppi

È in programma per sabato 1° giugno alle 16:30 l’inaugurazione della mostra “Barren Forest“, allestita all’interno dell’atelier di Villa Greppi, in via Monte Grappa 21 a Monticello Brianza, e visitabile anche il giorno successivo dalle 10 alle 18. Un’occasione per conoscere il lavoro dell’artista nata a Roma e residente a Milano, giovanissima, che da sempre pone al centro l’idea del bozzolo chiuso, e che per due mesi ha soggiornato e lavorato negli spazi che dal 2018 il Consorzio Brianteo Villa Greppi destina alle Residenze d’Artista. L’inaugurazione sarà arricchita da un intervento musicale a cura del Guitar Landscape Ensemble.