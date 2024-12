Barocco, il la è a Cantù. Via alla seconda edizione

CANTÙ (Como)

È in partenza la seconda edizione della Stagione concertistica "Il barocco a Cantù", cinque appuntamenti coordinati dal direttore artistico Thomas Chigioni. La programmazione si annuncia varia: si passa dai grandi capolavori per orchestra come "Watermusic" di Händel, a perle inedite come l’oratorio "Il Mosè" di Bernardo Pasquini, oltre a programmi di richiamo come "Bach dall’organo all’arco", i "Quintetti per archi" di Boccherini e il programma miscellaneo "Ostinata follia: ossessione Barocca". Un programma che dunque prevede musica per orchestra, da camera, sacra, strumentale e vocale, e che ha l’obiettivo di presentare un piccolo caleidoscopio sulla musica barocca nel quale i compositori più celebri sono affiancati a nomi meno conosciuti ma di pregevole qualità. L’appuntamento inaugurale è per sabato 21 dicembre alle 21, con l’Ensemble Locatelli protagonista nella chiesa di San Teodoro a Cantù di un concerto che vede al centro del programma la musica di Georg Friedrich Händel, compositore dell’epoca barocca tra i più amati, del quale verranno eseguiti la celeberrima Watermusic e la meno conosciuta ma altrettanto pregevole Ouverture da Occasional Oratorio. In veste di grande orchestra barocca, Ensemble Locatelli sarà guidato al clavicembalo dal suo direttore principale Thomas Chigioni, e vedrà una compagine di 30 elementi pronti a dar vita alla musica del genio tedesco intrecciando i suoni di corni, trombe, flauti, oboi, archi e percussioni. Il programma, richiama la simbologia dell’acqua come fonte di vita. Paola Pioppi