Chiuso per 15 giorni il Tokahana di Como, bar trasformato in discoteca abusiva

Como, 24 gennaio 2025 – La Questura di Como, questa mattinata ha sospeso l’attività di un altro bar di Como, a fronte della contestazione di una serie di irregolarità. Il provvedimento, della durata di 15 giorni, ha raggiunto il Tokahana di via del Lavoro, al quale è stata notificata la cessazione dell’attività di pubblico spettacolo e la somministrazione di alimenti e bevande per almeno 15 giorni.

La Polizia Amministrativa, sulla scorta delle relazioni della Squadra Volante, hanno evidenziato gravi irregolarità nella gestione del locale, che organizzava serate danzanti trasformando di fatto il semplice bar, in una vera e propria discoteca, pur essendo era privo della licenza necessaria per tali eventi. In particolare, a partire dalla serata di Halloween di fine ottobre, i poliziotti hanno accertato la prima irregolarità, riscontrando una festa danzante con la partecipazione di circa 250 persone, un servizio di sicurezza esterno ed interno, musica ad altissimo volume, luci stroboscopiche e una console per il deejay.

Ulteriori ispezioni sono state fatte a novembre e dicembre 2024 e a gennaio 2025, confermando di fatto le continue irregolarità e la totale noncuranza dei gestori nell’osservare la legge e le intimazioni delle Autorità, nonostante fossero stati già sanzionati e denunciati.