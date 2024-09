Azzannata da cinque cani liberi. La passeggiata diventa un incubo. Paura per una donna ferita al volto

Lesioni gravi al volto, per una donna di 68 annidi Vertemate, aggredita da cinque cani di razza corso. È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, verso le 18, all’interno di un cortile di via Sant’Angelo, dove la stessa donna vive. Uscendo di casa e attraversando lo spazio comune, sarebbe stata raggiunta dagli animali, conosciuti anche come mastini italiani, che l’hanno aggredita e ferita, mordendola soprattutto al volto. I motivi per cui i cani erano liberi sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Cermenate, giunti sul posto assieme al personale sanitario del 118.

Non sarebbero ancora stati identificati i proprietari degli animali lasciati liberi che pare, secondo una primissima ricostruzione, che fossero stati affidati a qualcuno all’interno del cortile, con l’indicazione di trattenerli in uno spazio chiuso. Quattro esemplari di corso, erano invece liberi, o sono riusciti a liberarsi, nel momento esatto in cui hanno visto passare la donna. Momenti di terrore con il branco che si è avventato su di lei che non è riuscita ad allontanarsi in tempo.

È stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Monza e sottoposta ad accertamenti per valutare l’entità delle ferite e le conseguenze delle lesioni, ma fortunatamente non si è mai prospettato il pericolo di vita. Gli animali si sono però accaniti su di lei e a preoccupare sono sopratutto le ferite rimediate al volto. Ferite profonde per le quali saranno necessari diversi interventi. A breve sarà ascoltata anche la sua testimonianza per cercare di capire come sia possibile che una normale passeggiata si sia trasformata in un incubo.