Avvocato travolto da un autobus vicino al Tribunale

Un avvocato comasco di 49 anni, è stato investito da un bus ieri alle 12.15, mentre attraversava la strada in piazza Vittoria, diretto in Tribunale. L’urto con il pedone è avvenuto in un punto in cui non erano presenti strisce pedonali: l’uomo è finito a terra, e nell’impatto avrebbe rimediato un importante trauma cranico. Il 118 lo ha trasportato in ospedale al Sant’Anna per essere sottoposto a tac e agli ulteriori accertamenti, che molto probabilmente comporteranno un periodo di osservazione.