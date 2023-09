Como, autista Asf blocca l’autobus e caccia gli anziani passeggeri

Como, 28 settembre 2023 - È finita nel peggiore dei modi ovvero con una sfuriata ripresa dai cellulari e diffusa sui social, la corsa di un autobus di Asf partito da Sagnino, al confine con la Svizzera, e che sarebbe dovuto arrivare in centro città ma si è fermato ben prima perché l’autista ha fermato il mezzo e cacciato fuori i passeggeri.

Studenti e anziani

A subire le conseguenze delle sue intemperanze non sono stati degli studenti un po’ troppo esuberanti, ma alcuni anziani che dopo dopo le 8.30 erano saliti sul mezzo pubblico e con grande prontezza di riflessi hanno ripreso lo sfogo dell’autista che li ha fatti scendere poche fermate dopo la partenza.

Il motivo?

Impossibile, almeno per ora, conoscere le ragioni esatte di questo comportamento che l’azienda di trasporto sta cercando di ricostruire. Sembra, mai come in questo caso il condizionale è d’obbligo, che l’autista poco dopo la partenza abbia avvisato i passeggeri che avrebbe interrotto la corsa in anticipo, di fronte agli uffici dell’ACI, non si sa se per un guasto o per altre ragioni, di sicuro la sua reazione di fronte alle proteste dei passeggeri è stata spropositata.

Il video

Nel video diffuso attraverso i sociali si vede e si sente l’uomo urlare all’indirizzo di un’anziana, già scesa dall’autobus fermo con le porte aperte di fronte alla fermata di Monte Oimpino, che gli chiede spiegazioni per il suo comportamento.