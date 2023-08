Como, auto si ribalta sulla Canturina: ferito un 42enne e traffico in tilt

Como, 10 agosto 2023 – Traffico rallentato sulla Canturina, nel tratto di Albate, a causa di un incidente stradale con un’auto ribaltata. È avvenuto poco dopo le 14.30 in un tratto rettilineo, all’altezza del civico 151, dove il veicolo, guidato da un uomo di 42 anni, ha sbandato, urtando probabilmente il marciapiede. L’auto ha terminato la sua corsa adagiata sul fianco destro, mentre all’interno il conducente è rimasto ferito.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo, con lesioni apparentemente non lievi. I vigili del fuoco, arrivati dalla sede di via Valleggio con una squadra, hanno prestato assistenza per il recupero dell’auto e ripristinato la sicurezza stradale. Per quasi due ore, durante i rilievi svolti dai carabinieri, il traffico in entrata e uscita dal centro città ha subito forti contraccolpi.