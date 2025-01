Attraversamenti luminosi in città. Pedoni sicuri

Pedoni più sicuri a Como e non solo nell’area della città murata che da anni è diventata una grande isola pedonale. Palazzo Cernezzi ha infatti approvato tre nuovi attraversamenti pedonali luminosi che saranno posizionati già nelle prossime settimane in via Borgovico, all’altezza della Basilica di San Giorgio e dell’Istituto comprensivo Foscolo e in via Dante, all’incrocio di via don Guanella. La scelta non è casuale e tiene conto degli incidenti, in alcuni casi anche gravi, che sono capitati ai pedoni. Un criterio che l’amministrazione è intenzionata ad adottare anche in futuro per mettere in sicurezza gli attraversamenti in prossimità di scuole, ospedali e attività commerciali. Per rendere invitare gli automobilisti a rallentare verrà potenziato il sistema di illuminazione. Ogni impianto sarà dotato di sensori che si attiveranno in presenza di pedoni.