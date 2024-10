Astronauti di ieri, oggi e domani. Visita al Centro spaziale del Lario

Un gruppo di astronauti delle principali agenzie spaziali internazionali ha visitato ieri il Centro spaziale del Lario di Telespazio. L’iniziativa fa parte dell’International Astronauts Chapter organizzata nell’ambito dell’International Astronautical Congress in corso questa settimana a Milano. Alla visita, guidata dal vice president operations di Telespazio, Gianni Riccobono, hanno partecipato tra gli altri il giapponese Hoshide Akihiko, primo ad aver volato con Shuttle, Soyuz e SpaceX, Hazzaa Ali AlMansoori, primo astronauta emiratino, Paolo Nespoli, oggi ritirato ma protagonista di tre diverse missioni sulla Iss per un totale di 313 giorni in orbita. Presenti anche i futuri astronauti italiani Anthea Comellini e Andrea Patassa e l’austriaca Carmen Possning, selezionati come riserve dall’Agenzia Spaziale Europea. Lo spazio, insieme alla cyber security, è uno dei pilastri di crescita del prossimo Piano Industriale di Leonardo, in considerazione del loro elevato tasso di crescita previsto e al ruolo strategico che lo spazio ha acquisito per la sicurezza. La crescita sarà perseguita attraverso la nuova Divisione Spazio e come partner della Space Alliance, sfruttando anche le capacità del Gruppo, in particolare le sue tecnologie digitali come il supercalcolo, l’intelligenza artificiale, la cyber security e le tecnologie cloud. Nell’ambito della Space Alliance, Telespazio è parte della Divisione Spazio di Leonardo.