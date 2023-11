Asa e Oss, Cà d’Industria rimborsa il 50% a chi frequenta i corsi

Non mancano solo medici e infermieri, si fa fatica a trovare anche il personale delle case di riposo per questo la Fondazione Cà d’Industria onlus ha deciso di offrire un rimborso spese ai candidati che seguiranno i corsi per ausiliri socio assistenziali (Asa) e operatori socio assistenziali (Oss) e al termine della loro formazione verranno assunti. "La Fondazione Cà d’Industria considera molto importante riuscire a mantenere un alto numero di operatori addetti all’assistenza operanti nei servizi che gestisce – spiega la onluss – A questo scopo si impegna a rimborsare il 50% della tassa d’iscrizione ai candidati che frequenteranno i corsi di qualifica Asa o Oss e che saranno assunti". La fondazione a seguito dello svolgimento del tirocinio presso le proprie Rsa individuerà i corsisti a cui proporre l’assunzione al termine del corso. "Dopo l’assunzione rimborseremo al nuovo dipendente il 50% del costo della tassa d’iscrizione. Tale agevolazione rimane valida purché il dipendente rimanga in servizio presso la fondazione per almeno 2 anni". Ro.Ca.