Arte Solidale Festival: concerto finale con Danilo Mascetti e Alessandra Fertitta a Griante

Si avvia alla conclusione l'Arte Solidale Festival con un concerto che porta sul palco il pianista Danilo Mascetti e l’attrice Alessandra Fertitta. L’appuntamento che chiude la decima edizione è in programma venerdì alle 20.45 nell’ex asilo Maria a Griante, in via Brentano 8.

Partito la scorsa primavera con una serie di concerti, e proseguito con la settimana di eventi di settembre il cui programma prevedeva l’utilizzo di strumenti storici per un repertorio ottocentesco, l’edizione 2024 del Festival per il momento conclusivo propone al pubblico una serata con il pianista Danilo Mascetti e l’attrice Alessandra Fertitta, insieme per un concerto pensato in attesa del Natale, interamente dedicato alla musica di Franz Liszt e ai racconti e leggende che si legano a questo particolare momento dell’anno.

Tra le letture di prosa e poesia, dagli antichi canti natalizi alle leggende su San Francesco, dai brani più virtuosistici come “Funérailles“ ai momenti più intimi come le musiche de “L’Albero di Natale“ di Liszt, il pubblico sarà immerso in un viaggio dove la musica e la parola si fondono in modo complementare.

Le fonti letterarie utilizzate dal compositore ungherese saranno recitate da Alessandra Fertitta, offrendo agli ascoltatori l’opportunità di apprezzare i brani pianistici da diverse prospettive: dalla poesia di Lamartine per “Benediction de Dieu dans la Solitude“ alle lettere indirizzate a Wagner nella descrizione della “Seconda Leggenda“.

Così il programma musicale spazierà dal grande virtuosismo eroico fino alle note sussurrate dei corali natalizi, alternandosi e intrecciandosi con la poesia per una serata in perfetta armonia con le festività in arrivo. L’evento è come sempre a ingresso libero con offerta. Quanto raccolto durante la serata sarà devoluto alla Cooperativa Sociale Azalea per sostenere progetti dedicati a minori in condizioni di criticità.