Arrivano i turisti, basta code: lavori sospesi sulla A9 fino all’autunno

Una decisione gradita agli automobilisti comaschi quella di Autostrade per l’Italia, che sospende i lavori sulla A9 almeno fino alla fine dell’estate, per alleggerire la pressione in vista dell’arrivo dei turisti dal Nord Europa. In questo modo l’autostrada tornerà a funzionare a pieno servizio, due corsie verso la Svizzera e due dal confine verso Grandate, senza più il cambio di carreggiata che aveva reso praticamente quotidiane le code negli ultimi mesi all’altezza della Galleria San Fermo, chiusa in direzione Como per gli interventi di messa in sicurezza. Il cantiere si è chiuso, i lavori riprenderanno tra qualche mese e molto probabilmente non saranno conclusi prima del 2024.

Sulla Statale Regina, invece, per contrastare le code, hanno deciso di ricorrere ai movieri, tornati in servizio quasi a furor di popolo. Fino alla fine di novembre saranno impegnate 4 persone, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19: una a Colonno, due a Sala Comacina e due a Tremezzina (nella foto). Toccherà a loro bloccare camion, pullman e mezzi ingombranti alle strettoie. R.C.