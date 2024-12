Arrestato trentenne ad Alta Valle Intelvi per maltrattamenti e furto d'auto

I carabinieri sono intervenuti di notte in aiuto dei familiari, aggrediti dall’uomo, un trentenne residente ad Alta Valle Intelvi in località Pellio. La notte del trentenne è finita in carcere, dove i militari del Radiomobile di Menaggio lo hanno portato, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, Michele Pecoraro, con le accuse di maltrattamenti in famiglia. Ma è stato anche denunciato per il furto di un’auto, rubata un giorno prima nel parcheggio dell’ospedale di Menaggio.

È accaduto nella nottata tra giovedì e venerdì, quando i carabinieri sono intervenuti su richiesta delle vittime, che da tempo stavano subendo minacce fisiche e verbali, danneggiamenti di oggetti e suppellettili di casa, oltre che furti di denaro. È inoltre emerso che il giorno prima, mercoledì 5 dicembre, l’uomo pare fosse stato portato in ospedale a causa delle condizioni fuori controllo in cui era finito. Ma da qui si era poi allontanato, raggiungendo il parcheggio e rubando una Lancia Y di proprietà di una donna. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato anche l’auto, la cui sparizione era stata nel frattempo denunciata.

Pa.Pi.