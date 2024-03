Arrestati per rapina. Bottino recuperato

Sottraggono una carta prepagata a un ragazzo incrociato per strada ma non la fanno franca: la Polizia li arresta in flagranza. Protagonisti, due giovani - uno minorenne - stranieri, che domenica in via Lamarmora avevano aggredito un connazionale. Scattato l’allarme al 112, sul posto si sono precipitate due Volanti della questura e del Commissariato Carmine. Gli agenti im breve, anche grazie al supporto dei colleghi in sala operativa che esaminavano in diretta le telecamere di videosorveglianza della zona, hanno individuato i malviventi in fuga, che scappavano a piedi, con il volto travisato, in direzioni opposte agli equipaggi della Polizia. Una volta fermati (e sottoposti a perquisizione) si è scoperto che non avevano solo la card, ma anche uno smartphone rubato a Milano, e per il quale era stata sporta denuncia. Rapinatori arrestati. B.Ras.