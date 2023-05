Argegno, comune al bivio: il sindaco Dotti dovrà scegliere se rimanere o andare in Regione

Argegno (Como), 19 maggio 2023 - Rischia di rimanere senza sindaco il comune di Argegno, dove toccherà alla sindaco Anna Dotti decidere se preferisce sedere in consiglio regionale, dov’è stata eletta nel febbraio scorso, oppure rinunciare al Palazzo Lombardia per continuare a occuparsi del piccolo borgo del lago.

Una decisione la sua che dovrà arrivare entro martedì prossimo, quando in consiglio regionale sarà discussa la causa di incompatibilità sollevata nei suoi confronti. A seguito della contestazione formale del consiglio regionale, la Dotti dovrà comunicare entro i dieci giorni successivi per quale delle due cariche intende optare. Quasi sicuramente la scelta cadrà sull’incarico in regione e quindi ad Argegno la primavera prossima potrebbe arrivare il momento di tornare di nuovo alle urne.