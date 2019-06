Appiano Gentile (Como), 1 giugno 2019 - Scontro all'alba in via della Resistenza, ad Appiano Gentile, dove in seguito a un frontale due uomini di 20 e 33 anni sono finiti all'ospedale, uno a Tradate e uno al Sant'Anna. Completamente distrutte le due utilitarie, tanto che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la strada che è rimasta chiusa per quasi un'ora.

Sul posto anche i carabinieri di Cantù ai quali toccherà ricostruire la dinamica dell'incidente. Le condizioni dei due uomini fortunatamente non destano preoccupazioni.a