Appiano Gentile, i finanzieri si fingono corrieri e trovano 10 chili di marijuana in un pacco postale

Appiano Gentile (Como), 17 maggio 2024 – Il ritrovamento della ricevuta di recapito di un pacco postale, trovata ad alcune persone sottoposte a un controllo, ha portato al sequestro di 10 chili di marijuana. La scoperta nasce dal controllo svolto dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Como, che nei giorni scorsi avevano fermato ad Appiano Gentile e denunciato due spagnoli e un croato a bordo di un’auto.

I tre sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana, 28mila euro in contanti e la ricevuta della spedizione di un pacco proveniente da Malaga con destinazione Legnano. I militari sono quindi intervenuti nella consegna, trovando all’interno della scatola - che è stata aperta dopo la segnalazione positiva del cane antidroga - 10 chili di marijuana.

A quel punto i finanzieri, travestiti da corrieri, sono andati all’indirizzo di destinazione del pacco, a Legnano, arrestando il destinatario, un uomo di origine albanese, privo di occupazione. Nell’abitazione sono stati trovati altri 20 grammi suddivisi in bustine e pronti per la vendita, oltre al materiale per il confezionamento, una bilancia digitale e un’agenda.