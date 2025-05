Operaio resta folgorato in un cantiere ad Appiano Gentile

Appiano Gentile (Como), 27 maggio 2025 – Grave infortunio sul lavoro all’interno di un cantiere di viale Varese 13 ad Appiano Gentile, dove un operaio di 36 anni è rimasto folgorato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure e per circa un’ora, hanno cercato di stabilizzare l’uomo in attesa di creare le condizioni per fargli affrontare il trasporto in ospedale.

L’allarme è scattato pochi minuti prima della 14, il suo arrivo in pronto soccorso al Sant’Anna è avvenuto alle 14.45, con il trasporto in codice giallo. Sul posto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco, inviate da Como e dal distaccamento di Appiano Gentile, assieme ai carabinieri e al personale di Ats Insubria per le verifiche sulla dinamica dell’infortunio, di cui al momento non si sa nulla, e gli accertamenti sulle dotazioni di sicurezza.

Il precedente

Solo due giorni fa un infortunio simile si è verificato in provincia di Brescia, a Darfo Boario Terme, tra i campi in via Tagliamento 4. Un trentenne è rimasto folgorato da una scarica da 15mila volt dopo aver involontariamente sfiorato i cavi dell’alta tensione mentre raccoglieva ciliegie a Bessimo Superiore, frazione di Darfo Boario Terme, non distante dal confine con Rogno. Il giovane si trovava nel terreno di proprietà della famiglia della sua fidanzata. La scarica elettrica ha avuto effetti devastanti: l’uomo è stato colpito in pieno, cadendo privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il folgorato e l’area, mentre i soccorritori hanno tentato di rianimarlo con massaggio cardiaco e defibrillatore. Il giovane si è ripreso, anche se le sue condizioni restano gravissime. Il ragazzo, per raccogliere i dolci frutti, primizie di stagione, si trovava su un carrello elevatore. Probabilmente non si è reso conto di essere troppo vicino ai cavi e ha preso una scossa fortissima, che gli ha fermato il cuore.