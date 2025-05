Folgorato nel cestello elevatore. Il trentenne è in prognosi riservata

Resta in condizioni critiche il trentenne che domenica a Bessimo di Darfo Boario Terme è rimasto folgorato mentre si trovava nel cestello elevatore di un furgone, utilizzato per facilitare la raccolta di ciliegie da uno degli alberi presenti nell’appezzamento dove è accaduto l’infortunio, un terreno di proprietà dei parenti della fidanzata, che era con lui. Il giovane ora è in coma, ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva degli Spedali Civili di Brescia, dove medici e infermieri si stanno prodigando per lui. Purtroppo quando ha preso la scossa, pur non avendo toccato direttamente il filo della corrente elettrica, il suo cuore si è fermato. È stato fatto ripartire dai soccorritori del 118 - la Croce Blu di Lovere, un’automedica e l’eliambulanza di Sondrio - giunti sul posto in tempi brevi. Sul posto c’erano pure i tecnici dell’Ats della Montagna e i carabinieri, che si stanno occupando della ricostruzione della dinamica dei fatti. Forse per una distrazione, il cestello su cui si trovava il giovane è finito troppo vicino al cavo di media tensione. E probabilmente proprio il cestello ha fatto da conduttore tra la linea e il ragazzo, che si è accasciato a terra.

Milla Prandelli