Appiano Gentile, 23 giugno 2021 – Un servizio coordinato tra forze di polizia, all’interno del Parco Pineta, ad Appiano Gentile, per contrastare lo spaccio di stupefacenti e smantellare eventuali bivacchi: è stato organizzato a partire da questa mattina, con il coinvolgimento di 42 agenti di polizia della Questura di Como, e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, 10 carabinieri della Compagnia di Cantù e stazione di Appiano Gentile, 4 Forestali e 2 Baschi Verdi della Guardia di finanza, con un cane del Nucleo Cinofili, Artù, e un elicottero. Infine, 4 agenti di polizia locale di Appiano Gentile. E’ stata controllata l’area tra Oltrona di San Mamette, San Bartolomeo al bosco, La Pinetina di Appiano Gentile e Mozzate. Sono state controllate 62 persone e 48 veicoli. E’ stato inoltre denunciato un italiano di 41 anni per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, che ha dato in escandescenze durante il controllo dei carabinieri forestali. Sono stati trovati materiali utilizzati per il confezionamento della droga e una batteria.

