Como, una app per gli automobilisti: mobilità e parcheggi in tempo reale

Como – Forse per risalire dalla posizione di fanalino di coda tra le smart city della Lombardia, Como ha deciso di investire per migliorare la mobilità attraverso un sistema di sosta intelligente e informazione agli utenti sulla disponibilità dei parcheggi e la presenza di cantieri che generano code.

Grazie a un finanziamento di 2,2 milioni della Regione, saranno digitalizzate e automatizzate le autorizzazioni al Comune legate all’uso di suolo pubblico, in maniera tale da informare cittadini e automobilisti in tempo reale sugli ostacoli alla circolazione. “Free-Way è un’idea progettuale finalizzata a migliorare la gestione della mobilità a scala locale e provinciale e a ottimizzare nel contempo la fruizione dei parcheggi a raso della zona rossa di Como e di 5 autosilo cittadini con uno specifico sistema di smart-parking – spiega l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi –. Fornirà informazioni sulle modifiche viabilistiche pianificate e in emergenza, causate da lavori pubblici, cantieri privati, occupazioni temporanee, eventi e manifestazioni”.

A elaborare la cabina di regia informatica sarà l’Università di Pavia che metterà a punto un software in grado di gestire in tempo reale i dati provenienti dalle telecamere puntate sui 40 varchi cittadini, i 1 70 parcometri elettronici presenti in città, gli accessi ai cinque autosilo che contano 2.682 stalli, i parcheggi a raso della zona rossa dove sono presenti 800 sensori in grado di stabilire quando un’auto è in sosta, i 976 semafori cittadini e le centraline di monitoraggio ambientale. Attraverso un’app gli automobilisti sapranno se c’è parcheggio e se lungo la strada ci sono cantieri, in maniera tale da poter sfruttare i percorsi alternativi che saranno suggeriti.