Anziano derubato del portafogli in centro a Como: arrestato marocchino di 18 anni (e con molteplici alias)

Como – Diciotto anni ma già ben noto alle forze dell’ordine. Un giovane marocchino è stato arrestato a Como. Stando a quanto ricostruito il 18enne ha rubato il portafogli a un anziano in città. Il giovane è stato bloccato in centro a Como e trovato anche in possesso di un cellulare risultato rubato nei giorni scorsi a Cuneo e di una piccola quantità di droga, quindi è stato anche denunciato per ricettazione e sanzionato per il possesso di stupefacenti.

Il diciottenne marocchino, non in regola sul territorio italiano e noto alle banche dati delle forze dell'ordine con diversi alias, è stato arrestato per furto aggravato (in concorso con un complice ancora ricercato) da personale della polizia in sinergia con militari dell'Esercito presenti per l'operazione 'Strade sicure'. Per uno degli pseudonimi usati risulta, inoltre, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Milano lo scorso marzo.