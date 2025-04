Animali in difficoltà, soccorsi dai vigili del fuoco

Un capriolo e un gruppo di pecore: i vigili del fuoco del comando provinciale di Como, sono stati impegnati in due differenti interventi avvenuti il giorno di Pasqua. Il primo a Canzo, sul sentiero 7 che porta al Cornizzolo, dove alle 7 di mattina alcuni escursionisti hanno segnalato la presenza di un capriolo in difficoltà. Le squadre del distaccamento di Canzo lo hanno raggiunto e assistito, facendo intervenire la Polizia Provinciale. Poche ore dopo a Cirimido, in via strada di Mezzo, un passante che stava passeggiando con il suo cane, ha notato la presenza di un gruppo di pecore, che si erano allontanate dal gruppo principale. I volontari del distaccamento di Lomazzo, hanno rintracciato il pastore, per ricondurre tutti al gregge, compreso un agnellino che era nato da meno di 48 ore.