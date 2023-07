"Anfiteatro del castello chiuso da due anni, è tempo di decidere"

"Da due anni l’anfiteatro del castello è inutilizzato e nessuno conosce per quanto altro tempo questo angolo caratteristico continuerà a rimanere inaccessibile". È la prima considerazione con cui Maria Vittoria Papa, capogruppo Pd in consiglio comunale a Desenzano, descrive l’interrogazione presentata insieme al consigliere dem Bernardo Comini sul protrarsi della inagibilità dell’anfiteatro del Castello. Considerando le diverse competenze i quesiti sono stati rivolti al sindaco Guido Malinverno ed agli assessori Giovanni Paolo Maiolo (lavori pubblici) e Pietro Avanzi (cultura). "Siamo a conoscenza – prosegue Comini – che l’anfiteatro del castello è stato chiuso dal 2022 perché la vicina caserma Beretta presenta delle instabilità, ma dopo questa prima comunicazione l’Amministrazione non ha più fatto sapere nulla". L’interrogazione sarà, dunque, l’occasione per capire se ci sono avanzamenti nel progetto di riapertura. "Come sempre – conclude la capogruppo Papa – siamo disponibili a dare il nostro contributo per trovate soluzioni condivise ed innovative, considerando che la struttura è meta di visite turistiche ed è una cornice ideale per proposte culturali di elevato valore rivolte a turisti e residenti". Comini, critico per il metodo poco trasparente fin qui utilizzato, conclude invitando l’Amministrazione a trattare il tema nell’apposita commissione consigliare.

F.P.