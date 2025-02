Andros Agathos. La ’ndrangheta in Lombardia

La ‘ndrangheta, da una ventina d’anni protagonista delle più feroci vicende criminali del territorio comasco, prima di affermarsi in Lombardia e nel ricco territorio comasco, ha seguito un preciso percorso: quello arrivato dalla Calabria con i suoi modelli e le sue rigide strutture di gestione del comando, legate ai nomi delle famiglie che al Nord si sono subito presentate con il biglietto da visita della prevaricazione. Una ricostruzione socio-criminale che emerge dal libro appena arrivato in libreria “Andros Agathos“, dell’ispettore di polizia Giuseppe Peluso (nella foto), per 25 anni in servizio alla Questura di Como e in particolare alla Squadra Mobile. La presenza progressiva della criminalità calabrese nel Comasco, viene ricostruita facendo riferimento alle gradi famiglie del Sud, e alla loro capacità di diventare subito protagonisti, con i loro emissari al Nord, dei crimini più redditizi nei diversi momenti storici: dai sequestri di persona alla grossa distribuzione della droga, fino a passare alle estorsioni e alla recenti infiltrazioni nei rami di azienda con le imposizioni dei servizi logistici, di pulizia di sicurezza. Se i fatti più recenti sono ancora presenti nella attuale memoria di chi legge, diverso è per gli accadimenti degli anni Ottanta, quando la provincia di Como fu teatro di una serie di omicidi che sembrava non finire. Tutte persone legate alla criminalità che venivano uccise a colpi di arma da fuoco con azioni plateali. Due sono state le grandi operazioni di polizia che hanno creato un forte spartiacque nella gestione del territorio, e nella capacità di fotografare "locali", le strutture di comando territoriale, riti di affiliazione e mentalità gerarchiche granitiche: dapprima i Fiori di San Vito del 1994, e Crimine-Infinito del 2010. Capaci di far emergere organigrammi attivi ancora oggi.

Paola Pioppi