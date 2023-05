Ammaraggio e brividi davanti al Tempio Voltiano

Un fuoriprogramma che ha fatto correre un brivido lungo la schiena a tanti turisti a passeggio sul lungolago, ieri a Como attorno alle 15.30, quando un aliante è stato costretto a un ammaraggio di emergenza proprio di fronte al Tempio Voltiano. Il pilota che stava sorvolando il lago ha iniziato a perdere quota e dopo essersi reso conto di non riuscire più a risalire ha deciso di tentare un atterraggio d’emergenza. Anche se l’operazione è riuscita perfettamente, il velivolo ha iniziato quasi subito a inabissarsi. Per fortuna a raccogliere il suo "Mayday" lanciato via radio sono stati gli uomini dell’Aeroclub Como i quali, su un gommone in dotazione della struttura ancorato di fronte allo stadio, in pochi minuti sono arrivati nel punto di ammaraggio. Le condizioni del pilota, affidato alle cure del personale medico, sono apparse buone.