Incidente ad Alzate Brianza, ragazza di 23 anni ferita nell’auto ribaltata fuori strada

Alzate Brianza, 2 gennaio 2023 – Una ragazza di 23 anni è stata trasportata in ospedale con gravi ferite, conseguenza di un incidente avvenuto verso le 18.30. La vettura guidata dalla giovane è finita fuori strada, nel prato che costeggia la carreggiata, ribaltandosi dal lato conducente.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Santuario ad Alzate Brianza per estrarre la ragazza, rimasta incastrata all’interno dell’auto.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli: i soccorritori del 118 hanno trasportato la ragazza in pronto soccorso in codice giallo, con una serie di ferite e contusioni che, secondo una prima valutazione, sembrano gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù.